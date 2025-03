Die Aspen Aerogels Aktie verzeichnete am 01. März 2025 einen Anstieg von 0,86 Prozent auf 7,61 USD, was eine leichte Erholung darstellt. Der Aerogel-Isolationsprodukte-Hersteller, der sich auf nachhaltige Dämmstoffe und Energieinfrastrukturlösungen spezialisiert hat, konnte damit den zweiten Handelstag in Folge mit positiver Tendenz abschließen. Diese moderate Aufwärtsbewegung kommt allerdings nach einem erheblichen Monatsverlust von 30,50 Prozent und steht im Kontext einer insgesamt schwachen Jahresperformance, bei der die Aktie 56,39 Prozent eingebüßt hat.

Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 603 Millionen Euro. Mit einem aktuellen KGV von 46,68 für 2024 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,38 scheint die Bewertung der Aktie ambitioniert. Trotz der jüngsten Kursstabilisierung notiert der Titel derzeit zwar 3,15 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Anzeige

Aspen Aerogels-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Aspen Aerogels-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Aspen Aerogels-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aspen Aerogels-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Aspen Aerogels: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...