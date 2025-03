PayPal-Revolution: Mit Bitcoin, ETH und PYUSD einkaufen

PayPal erreicht einen bedeutenden Meilenstein in der Krypto-Adoption. CEO Alex Chriss demonstrierte kürzlich eine Bitcoin-Transaktion über die PayPal-Plattform und bestätigte, dass Millionen Händler weltweit nun Zahlungen in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und PayPals eigenem Stablecoin PYUSD akzeptieren.

PayPal macht Krypto-Zahlungen alltagstauglich

Die neue "Checkout with Crypto"-Funktion ermöglicht es Nutzern, Kryptowährungen als Zahlungsquelle zu verwenden. Der Krypto-Betrag wird beim Kauf automatisch in Fiat umgewandelt, sodass Händler keine Volatilitätsrisiken tragen müssen.

Zusätzlich können Kunden Cashback-Belohnungen aus der Venmo-Kreditkarte in Kryptowährungen umwandeln. Für kostengünstige internationale Überweisungen wurde der Stablecoin PYUSD in den Transferdienst Xoom integriert.

Bitcoin vom ursprünglichen Zweck zur Wertanlage

Obwohl Bitcoin ursprünglich als digitales Zahlungssystem konzipiert wurde, hat es sich im Laufe der Zeit vor allem als Wertaufbewahrungsmittel etabliert. Die begrenzte Gesamtmenge und die wachsende Akzeptanz als "digitales Gold" machen es für viele Anleger attraktiver als für alltägliche Transaktionen.

Mit Integrationen wie bei PayPal könnte Bitcoin jedoch wieder stärker seinem ursprünglichen Zweck als Zahlungsmittel zugeführt werden.

BTCBULL: Bitcoin-Airdrops und attraktive Staking-Renditen

Für Anleger, die Bitcoin erhalten möchten, ohne den hohen Kaufpreis zu bezahlen, bietet der Meme-Coin BTCBULL eine interessante Alternative. Token-Besitzer erhalten echte Bitcoin-Airdrops, sobald der BTC-Kurs bestimmte Preismarken erreicht.

Zusätzlich profitieren Investoren von einer immensen Staking-Rendite von aktuell rund 150% APY und einer deflationären Tokenomics, die langfristig das Angebot verknappen soll.

Der BTCBULL-Presale steht kurz vor einer Preiserhöhung, was frühen Investoren zusätzliche Buchgewinne verspricht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.