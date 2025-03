Die Alibaba Health Information Technology Aktie verzeichnet weiterhin Verluste am Börsenparkett. Nach einem deutlichen Rückgang von 0,69% auf 0,631 USD am 28. Februar 2025, blieb der Kurs am 1. März bei 0,6338 EUR unverändert. Diese Entwicklung steht im Kontrast zur bemerkenswerten monatlichen Wertentwicklung von +42,74%. Trotz der jüngsten Kursschwäche liegt die Aktie noch immer 51,09% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 21,96% unter dem Jahreshöchststand.

Digitale Gesundheitssparte unter Druck

Mit einer Marktkapitalisierung von 10,2 Milliarden Euro bleibt Alibaba Health ein bedeutender Akteur im chinesischen Gesundheitssektor. Das Unternehmen, das an der Hongkonger Börse unter dem Kürzel "TWY" gehandelt wird, fokussiert sich auf internetbasierte Gesundheitstechnologien und digitale Lösungen. Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt möglicherweise die Herausforderungen im wettbewerbsintensiven digitalen Gesundheitsmarkt Chinas wider.

