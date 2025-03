Hamburg - Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, 1,32 Millionen Einwohner ab 16 Jahren sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.Laut Umfragen liegt die SPD des amtierenden Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher mit rund 32 bis 33 Prozent schon seit Monaten klar vorn, obwohl die Sozialdemokraten erst eine Woche vorher bei der Bundestagswahl im Stadtgebiet Hamburg mit knapp 23 Prozent abgestraft wurden.Dahinter liefern sich in den Umfragen Grüne und CDU mit etwa 16 bis 18 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz, die Linke wird bei 10 bis 13 Prozent gesehen und die AfD bei 9 bis 11 Prozent. BSW und FDP sollen laut Umfragen keine Rolle spielen, obwohl sie bei der Bundestagswahl in Hamburg auf 4,0 bzw. 4,5 Prozent kamen.Die seit zehn Jahren in der Hansestadt regierende rot-grüne Koalition kann sich daher Hoffnungen machen, in eine weitere Neuauflage zu gehen - wenn es am Wahlabend nicht doch noch Überraschungen gibt.