© Foto: Peter Morgan/AP/dpa

Diese in den kommenden Tagen (KW10) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 04. März: Best Buy KI-Überflieger Nvidia konnte in der vergangenen Woche mit seinen Quartalszahlen nicht für neue Impulse sorgen. Zwar verzeichnete das Unternehmen erneut sehr starke Geschäfte, die Guidance für das kommende Quartal zeigte jedoch eine abflachende Wachstumskurve. Schon vor den heiß erwarteten Zahlen hat der KI-Trade in den vergangenen Wochen Risse erhalten: Nach dem DeepSeek-Schock und einer schleppenden Monetarisierung der Technologie wurde bekannt, dass …