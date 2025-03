Werden wir uns in einigen Jahren an die Korrektur des Februar 2025 erinnern? Wahrscheinlich nicht. Schaut man sich einige Indikatoren an, könnte man das allerdings annehmen. So hat das AAII Sentiment der befragten Investoren in den USA Extremwerte angenommen und signalisiert eine sehr pessimistische Stimmung. Solche Indikatoren "funktionieren" auf der Unterseite tendenziell antizyklisch. Wir gehen davon aus, dass die Nasdaq in den kommenden Tagen ein Comeback erleben wird. Mehr zum Stimmungsumschwung ...

