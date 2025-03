Thema: Soziales Netzwerk neu gedacht - Die Vision hinter naoo

Gast: Karl Fleetwood, Finanzvorstand & COO von naoo

Host: Carsten Müller, NebenwerteWelt

Inhalt:

In dieser Episode sprechen wir mit Karl Fleetwood, dem Finanzvorstand und COO von naoo, über das spannende Konzept hinter dem neuen sozialen Netzwerk, das die digitale und reale Welt auf innovative Weise verbindet. Während Plattformen wie Facebook oder TikTok eher global ausgerichtet sind, setzt naoo auf lokale Vernetzung, Gamification und ein einzigartiges Belohnungssystem für Nutzer und Unternehmen.

Themen des Gesprächs:

Was macht naoo einzigartig? - Social Media trifft auf Loyalitätssysteme und lokale Interaktion

Wie funktioniert das Punktesystem? - Nutzer werden für ihre Aktivität belohnt

Vorteile für Unternehmen - Mehr Kunden durch Gamification und Geo-Targeting

Künstliche Intelligenz & naooSense - Ein neuer Algorithmus für relevantere Inhalte

Kapitalmarkt & Expansion - naoo ist bereits börsennotiert und plant Wachstum im DACH-Raum

Strategische Partnerschaften - Wer sind die Unterstützer und Investoren hinter naoo?

Langfristige Vision - Wie will sich naoo gegen etablierte Plattformen behaupten?

Kapitalmarktausblick:

naoo ist bereits an der Börse in Düsseldorf gelistet und konnte kürzlich eine Eigenkapitalfinanzierung über 25 Millionen Euro sichern. Das Unternehmen befindet sich in der Skalierungsphase und hat große Pläne für die Expansion in Deutschland und darüber hinaus.

Mehr Infos zu naoo: [www.naoo.com]

Jetzt reinhören und entdecken, wie naoo den Social-Media-Markt revolutionieren will!

