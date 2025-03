Die Invion Ltd Aktie notiert zum 02. März 2025 bei 0,071 EUR und zeigt sich in den letzten Tagen bemerkenswert stabil. Dieses australische Life-Sciences-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung photodynamischer Therapien zur Krebsbehandlung konzentriert, musste allerdings im vergangenen Monat einen Rückgang von 10,69% hinnehmen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 5,0 Millionen Euro und 70,4 Millionen ausgegebenen Aktien bleibt Invion ein interessanter Wert im Bereich der Spezialarzneimittelhersteller.

Aktuelle Kennzahlen

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) der Invion-Aktie liegt derzeit bei -2,08, was im Durchschnitt des breiten Marktes als verhältnismäßig niedriger Wert betrachtet werden kann. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt -0,03 EUR, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) aktuell bei 1,35 liegt. Invion arbeitet weiterhin an der Entwicklung von IVX-PDT, einem Photosensibilisator zur Behandlung verschiedener Krebsarten, in Zusammenarbeit mit dem Hudson Institute of Medical Research.

