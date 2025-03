Paderborn - Zum Abschluss des 24. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 0:2 beim SC Paderborn verloren.Beide Teams lieferten sich am Sonntag von Beginn an eine intensive Auseinandersetzung, wobei sich die Hausherren schnell leichte Feldvorteile erarbeiten konnten. Die Führung durch Filip Bilbija in der 15. Minute war entsprechend nicht unverdient. Eine Antwort der Rothosen blieb bis zur Pause aus. Nach dem Seitenwechsel blieb der HSV bemüht, aber auch die Paderborner hatten immer wieder gute Phasen und agierten insgesamt mutig. Das wurde in der 84. Minute belohnt, als Joker Adriano Grimaldi den Deckel drauf machte.Der HSV bleibt nach der Niederlage Tabellenführer, ist aber weiterhin punktgleich mit dem 1. FC Kaiserslautern. Paderborn rückt auf den vierten Platz vor und hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Für die Ostwestfalen geht es am kommenden Sonntag in Regensburg weiter, Hamburg ist bereits am Samstag gegen Düsseldorf gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 4:1, SV 07 Elversberg - Hertha BSC 4:0.