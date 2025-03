Neuer Fünfjahresvertrag mit Mavenir ermöglicht O2 Telefónica die Umstellung seiner 4G/5G-Sprachdienste auf die neueste Cloud-native Technologie

MÜNCHEN und BONN, Deutschland, March 02, 2025-Lösung umsteigt. Die mehrjährige Vertragsverlängerung umfasst sowohl Festnetz- als auch Mobilfunk-IMS-Netze, die den gesamten Kundenstamm von O2 Telefónica Germany bedienen.

Die Cloud-native, webbasierte IMS-Plattform von Mavenir bietet eine grundlegende Technologie für Mobilfunknetze der nächsten Generation, die Sprache über LTE (VoLTE) und Sprache über New Radio (VoNR) auf einem gemeinsamen IMS-Kern unterstützt und die Kontinuität der Sprache zwischen 4G und 5G erleichtert. Die IMS-Dienste von Mavenir funktionieren in jeder Cloud - ob öffentlich oder privat - und werden als zustandslose Microservices in Containern bereitgestellt, was Betreibern die Möglichkeit gibt, Innovationen zu beschleunigen und neue Services schnell einzuführen.

Die Fachzeitschrift connect bewertete O2 Telefónica Germany in ihrem jüngsten unabhängigen Mobile Network Test 2025 mit "sehr gut", was auch die hohe Leistung und Servicequalität widerspiegelt, die mit der vIMS-Lösung von Mavenir erreicht wurde.

Matthias Sauder, Director Networks bei O2 Telefónica in Deutschland, dazu: "Es war eine logische Entscheidung, unsere erfolgreiche Technologiepartnerschaft mit Mavenir zu verlängern, die uns geholfen hat, unseren Kunden die beste Servicequalität aller Zeiten zu bieten und unsere Investitionen in agile Netzinnovationen zu optimieren. Die eindeutige Führungsposition von Mavenir im Bereich der Virtualisierung von Netzwerkfunktionen führte zu seiner anfänglichen Auswahl und hat seither transformative neue Fähigkeiten in unserem gesamten Betrieb bereitgestellt. Da die Welt die Möglichkeiten nutzt, die durch künstliche Intelligenz und Automatisierung geschaffen werden, um Schnittstellen für die digitale Transformation zu öffnen, wird Cloud-Native IMS von Mavenir eine zentrale Plattform für unsere fortlaufende Netzwerkentwicklung sein und neue Wege zur Wertschöpfung für unser Unternehmen und unsere Kunden eröffnen."

Antonio Correa, Senior RVP Southern Europe, Caribbean & Latin America bei Mavenir, fügt hinzu: "Unsere langjährige Partnerschaft mit Telefónica, die sich über mehrere Live-Implementierungen erstreckt, gibt weiterhin das Tempo für die Entwicklung von Software-Geschwindigkeitsnetzen und die Einführung fortschrittlicher virtualisierter Technologien vor. Als anerkannter Marktführer im Bereich Cloud-natives IMS sehen wir in dieser mehrjährigen Erweiterung unseres Angebots für O2 Telefónica Germany eine spannende Gelegenheit, die Leistungs- und Serviceverbesserungen der nächsten Generation voranzutreiben, die wir in Zusammenarbeit mit einem Betreiber, der sich stark für Konnektivitätsinnovation, Exzellenz und Integration einsetzt, in einzigartiger Weise realisieren können."

connect mobile und 5G-Netztest, Ausgabe 01/2025: "sehr gut" (909 Punkte) für O2; insgesamt wurde zweimal "sehr gut" (924 und 909 Punkte) und einmal "hervorragend" (970 Punkte) vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.o2.de/netz (http://www.o2.de/netz)



Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen.

