Berlin - Im ersten Sonntagsspiel des 24. Bundesliga-Spieltags hat Holstein Kiel 1:0 bei Union Berlin gewonnen und damit die Rote Laterne vorerst abgegeben.In der temporeichen ersten Hälfte waren zunächst eigentlich die Berliner die tonangebende Mannschaft. Chancen gab es aber auf beiden Seiten lange nicht, bis Armin Gigovic die Gäste in der 43. Minute in Führung brachte. Im zweiten Durchgang warf Union-Coach Steffen Baumgart irgendwann alles nach vorn, was hinten allerdings auch Räume für die Gäste öffnete. Im Endeffekt hielt die Defensive die Kieler, sodass es beim knappen Auswärtssieg blieb.In der Tabelle steht Kiel jetzt vor Heidenheim auf dem vorletzten Rang, während Union auf den 14. Platz abrutscht. Für die Berliner geht es am kommenden Sonntag in Frankfurt weiter, die Störche sind schon am Samstag gegen Stuttgart gefordert.