Brüssel - Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), pocht auf rasche Entscheidungen für mehr militärische Unabhängigkeit Europas."Diese Woche ist die Woche der Wahrheit", sagte Weber dem Nachrichtenmagazin Politico. "Europa muss jetzt endlich bei der europäischen Verteidigung liefern", so der CSU-Politiker. "Wir brauchen am Donnerstag die ersten konkreten Schritte hin zu einer echten europäischen Verteidigungsunion."Am Donnerstag treffen sich in Brüssel die europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel. Dabei soll es um die weitere Unterstützung für die Ukraine und die europäische Verteidigung gehen.