Im Wochenverlauf konnte Alzchem ISIN: DE000A2YNT30 12,72 Prozent zulegen und ist mit großem Abstand der Top-Performer im SDAX. Am Freitag war die Aktie mit einem Plus von 6 Prozent Tagesgewinner, dem Trostberger Spezialchemie-Unternehmen ist zum dritten Mal in Folge ein neues Allzeithoch gelungen. Unterstützt wird diese erfreuliche Entwicklung durch gute Geschäftszahlen: Sämtliche Prognosen für das Jahr 2024 wurden erfüllt bzw. übertroffen. Die Dividende ...

