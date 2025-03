Augsburg - Zum Abschluss des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg beim FC Augsburg 0:0 unentschieden gespielt.Beide Teams starteten zunächst mit wenigen Highlights in die Partie, doch mit laufender Spielzeit erarbeiteten sich die Hausherren ein Übergewicht. Erst tief in der zweiten Halbzeit kamen die Freiburger wieder besser ins Spiel. Insgesamt neutralisierten sich die Mannschaften aber zu oft, um einen Sieger zu finden, auch wenn der FCA kurz vor Schluss noch einmal den Pfosten prüfte.Am kommenden Samstag gastieren die Augsburger bei Borussia Dortmund. Der SCF empfängt dann am Abend RB Leipzig im Breisgau.