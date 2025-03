Dortmund - Im Halbfinale des DFB-Pokals muss Titelverteidiger Bayer Leverkusen beim Drittligisten Arminia Bielefeld antreten.Das ergab die Auslosung durch Losfee Gerald Asamoah am Sonntagabend im Fußballmuseum in Dortmund. Im zweiten Halbfinale empfängt der VfB Stuttgart RB Leipzig.Bielefeld hat sich in der laufenden Saison zum Pokalschreck entwickelt. Nach dem Zweitligisten Hannover 96 in der ersten Runde warf der Drittligist anschließend mit Union Berlin, Freiburg und zuletzt Werder Bremen nacheinander gleich drei Erstligisten aus dem Wettbewerb.Die beiden Halbfinalspiele finden am 1. und 2. April statt. Das Endspiel steigt am 24. Mai wie gewohnt im Berliner Olympiastadion.