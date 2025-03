Zu den Highlights der Finanzergebnisse im vierten Quartal gehören:

Umsatz in Höhe von 114,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,9 gegenüber dem Vorjahr entspricht

Bruttomarge in Höhe von 63,7 im Vergleich zu 61,0 im Vorjahr

Fakturierungen in Höhe von 172,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 7,1 gegenüber dem Vorjahr entspricht

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 sowie das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227967554/de/

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2024 Financial and Operating Results (Graphic: Business Wire)

Ausgewählte Finanzergebnisse des vierten Quartals 2024

Im vierten Quartal 2024 betrug der Umsatz 114,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,9 gegenüber den 112,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Der Umsatz in den USA lag im vierten Quartal 2024 bei 53,1 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 6,5 im Vergleich zu 56,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Umsatz auf internationaler Ebene betrug im vierten Quartal 2024 61,1 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 10,5 gegenüber den 55,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Abonnementeinnahmen beliefen sich auf 109,1 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 95,5 der Gesamteinnahmen im vierten Quartal 2024, verglichen mit Abonnementeinnahmen in Höhe von 108,1 Millionen US-Dollar, die 96,4 der Gesamteinnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausmachten.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz betrug im vierten Quartal 2024 414,8 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 4,1 im Vergleich zu 432,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Anzahl der aktiven Kunden betrug zum 31. Dezember 2024 3.081. Dies entspricht einem Anstieg von 1,4 gegenüber 3.038 aktiven Kunden zum 31. Dezember 2023.

Die Umsatzbindungsrate betrug 88 bzw. 90 für die letzten 12 Monate, endend am 31. Dezember 2024 bzw. 2023.

Die Bruttomarge lag im vierten Quartal 2024 bei 63,7 im Vergleich zu 61,0 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis betrug im vierten Quartal 2024 14,9 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu einem Betriebsergebnis von 11,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis lag im vierten Quartal 2024 bei 19,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 19,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nettogewinn lag im vierten Quartal 2024 bei 6,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn lag im vierten Quartal 2024 bei 10,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 17,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2024 betrug 20,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 21,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der unverwässerte und verwässerte Gewinn pro Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, belief sich im vierten Quartal 2024 auf einen Nettogewinn pro Aktie von 0,07 US-Dollar bzw. 0,07 US-Dollar, verglichen mit einem unverwässerten und verwässerten Nettogewinn pro Aktie von 0,10 US-Dollar bzw. 0,10 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Barmittel und kurzfristigen Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2024 auf 88,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 125,3 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023.

Im vierten Quartal 2024 fielen im Rahmen der fortlaufenden Optimierung der Kostenstruktur des Unternehmens Umstrukturierungskosten in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar an.

Ausgewählte Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024

Der Umsatz betrug 428,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, was einem Rückgang von 0,6 gegenüber den 431,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 entspricht.

Die Bruttomarge betrug 60,9 im Jahr 2024, verglichen mit 62,3 im Jahr 2023.

Der Betriebsverlust betrug 32,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, verglichen mit einem Betriebsgewinn in Höhe von 43,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis lag 2024 bei 47,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 66,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Der Nettoverlust belief sich 2024 auf 36,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 26,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn lag 2024 bei 43,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 48,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Das bereinigte EBITDA belief sich 2024 auf 53,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 71,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, entsprach einem Nettoverlust je Aktie von 0,40 US-Dollar bzw. 0,40 US-Dollar für 2024, verglichen mit einem unverwässerten und verwässerten Nettogewinn je Aktie von 0,29 US-Dollar bzw. 0,29 US-Dollar für 2023.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des vierten Quartals 2024

Es wurden neue Kunden bekannt gegeben, die zu Rimini Street gewechselt sind, sowie bestehende Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter: Gunung Raja Paksi (GRP), ein indonesischer Marktführer in der Stahlproduktion, hat für seine S/4HANA-Systeme und sein Smart-Factory-Projekt Rimini Support for SAP ausgewählt und sichert sich damit einen Wettbewerbsvorteil, indem Einsparungen und IT-Ressourcen in seine Industrie-4.0-Initiativen fließen. Bumhan Mecatec, ein führender südkoreanischer Anbieter von chemischen Prozessanlagen, wechselte wieder zu Rimini Support für Oracle EBS- und Datenbanksysteme zurück. Die durch den Wechsel erzielten Einsparungen fließen in Transformationsprojekte wie KI-gestützte Innovationen, die die Produktivität und Rentabilität steigern.

Ankündigung der Zusammenarbeit von ServiceNow und Rimini Street im Rahmen eines neuen Unternehmenssoftwaremodells. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, den Wert bestehender ERP-Systeme für neue Innovationen, digitales Wachstum und Skalierung Transformation ohne Unterbrechung zu erschließen. Dazu wird die KI-Plattform von ServiceNow mit dem bewährten Unternehmenssoftwaresupport von Rimini Street kombiniert.

Bekanntgabe der Erweiterung von Rimini Protect für Datenbank-Sicherheitslösungen. Damit werden noch umfassendere Sicherheits- und Compliance-Funktionen für die gängigsten kommerziellen und Open-Source-Datenbanken bereitgestellt, darunter Oracle, SAP, IBM, PostgreSQL und weitere.

Ankündigung der Erweiterung von Rimini Connect, Suite of Interoperability Solutions, um eine neue Managementkonsole, die eine Konfiguration und Verwaltung über eine einzige Oberfläche ermöglicht.

Ankündigung der VMware-Kundenumfrage, und 79 der Befragten gaben an, dass ihre unbefristet lizenzierte Software ihren Geschäftsanforderungen entspricht. 99 würden in Betracht ziehen, die aktuelle Software weiterhin zu nutzen, wenn sie Support erhalten könnten, was auf eine starke Nachfrage nach dem im Mai 2024 eingeführten Rimini Custom VMware-Support hindeutet.

Abschluss von über 6.900 Supportfällen und Bereitstellung von über 8.300 Updates in den Bereichen Steuern, Recht und Regulierung für Kunden in 22 Ländern. Dabei wurde eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung von mehr als 4,9 von 5,0 für die Supportleistungen und Onboarding-Services des Unternehmens erreicht (dabei steht 5,0 für eine ausgezeichnete Bewertung).

Geschäftsaussichten

Das Unternehmen hält an der Aussetzung der Prognose fest, bis mehr Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen Verfahren vor den US-Bundesgerichten im laufenden Rechtsstreit des Unternehmens mit Oracle besteht.

Informationen zu Webcast und Konferenzschaltung

Rimini Street wird eine Konferenzschaltung und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2024 zu besprechen sowie einen Ausblick auf das Jahr 2025 zu geben. Die Veranstaltung findet am 27. Februar 2025 um 5:00 p.m. Eastern Time/2:00 p.m. Pacific Time statt. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter dem Link zu den IR-Veranstaltungen von Rimini Street und direkt verfügbar sein über den Webcast-Link. Per Einwahl zugeschaltete Teilnehmer erreichen die Konferenzschaltung unter der Nummer 1-800-836-8184. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang verfügbar sein.

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfangreichen Regelwerk aus Bilanzierungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (U.S. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erforderlichen Angaben und stellen keine Leistungskennzahlen dar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und keinesfalls als Ersatz oder höherwertig gegenüber den gemäß GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden.

Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen und unten beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und die Art ihrer Berechnung finden Sie ebenfalls unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen beziehen sich nicht auf historische Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "können","dürften", "Ausblick", "Plan" "möglich", "Ziel", "Potenzial", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen" "versuchen", "sollten", "werden", "würden" oder ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion sowie anderer Wachstumsinitiativen und unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsführung. Sie stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar, noch handelt es sich bei diesen Aussagen um historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem ungünstige Entwicklungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verteidigung anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder neuer Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neuer Klagen, sowie alle etwaigen zusätzlichen Kosten, die durch die Einhaltung einer gerichtlichen Verfügung im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Rimini II entstehen, sowie die Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten zukünftiger Zeiträume im Zusammenhang mit diesen Bemühungen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von makroökonomischen Trends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Unternehmenssoftware-Management- und Support-Landschaft sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu halten und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche; die Akzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios durch die Kunden sowie Produkte und Dienstleistungen, die wir in Zukunft einführen möchten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, unter anderem unsere Partnerschaft mit ServiceNow; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und den Umsatz genau zu prognostizieren, sowie die Ergebnisse aller Bemühungen zur Kostenkontrolle im Hinblick auf die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots; die erwarteten Auswirkungen des Personalabbaus im letzten und im laufenden Geschäftsjahr und die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes sowie Kundenerwartungen in Bezug auf Einsparungen durch die Nutzung anderer Anbieter; Schwankungen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs unseres Verkaufszyklus, Risiken im Zusammenhang mit den Kundenbindungsraten, darunter unsere Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau vorherzusagen, der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams, unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, darunter Vertriebspersonal, anzuwerben und zu halten, und Schlüsselpersonal zu halten, unser Geschäftsplan, unsere Fähigkeit, in Zukunft Wachstum zu erzielen, und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; unsere Pläne, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Produkte zurückzufahren, was durch ausstehende Entscheidungen im Rimini II-Rechtsstreit beeinflusst werden könnte; die Volatilität unseres Aktienkurses und die damit verbundene Einhaltung der Börsenvorschriften, die Notwendigkeit und Fähigkeit unseres Unternehmens, Eigen- oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um zur Finanzierung höherer Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen beizutragen, sowie Risiken im Zusammenhang mit globalen Geschäftstätigkeiten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit zu verhindern; jegliche Mängel im Zusammenhang mit Technologien der generativen künstlichen Intelligenz (KI), die möglicherweise von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern eingesetzt werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, darunter Änderungen von Steuergesetzen oder nachteilige Ergebnisse von eingenommenen Steuerpositionen, Zollkosten (einschließlich Zollentlastungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, insbesondere im Hinblick auf die vorgeschlagenen Richtlinien der neuen Präsidialverwaltung), ein Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrücklagen zu bilden, oder unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (Environmental, Social and Governance, ESG) auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Tatsache, dass unser Unternehmen durch die Berichterstattung über derartige Aspekte zusätzlichen Kosten oder Risiken ausgesetzt ist; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; unsere laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie finanzielle und betriebliche Auflagen für unser Unternehmen und damit verbundene Zinsrisiken, darunter auch Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Übergang zu SOFR oder anderen Referenzzinssätzen; die Frage, ob unsere Barmittel und Barmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch ein solches Programm zu steigern; die Frage nach dem langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophen, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Ferner geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Obgleich Rimini Street sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen entschließen kann, lehnt Rimini Street ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte, verkürzte Konzernbilanzen (in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie) AKTIVA 31. Dezember

2024 31. Dezember

2023 Umlaufvermögen: Bargeld und Bargeldäquivalente 88.792 115.424 Eingeschränkt verfügbare Barmittel 430 428 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung von 653 bzw. 656 130.784 119.430 Zurückgestellte Vertragskosten, aktuell 17.076 17.934 Kurzfristige Investitionen 9.826 Vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstiges 19.194 25.647 Umlaufvermögen gesamt 256.276 288.689 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen und Ausrüstung, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisationen in Höhe von 21.305 bzw. 18.231 9.891 10.496 Nutzbare Vermögenswerte aus operativem Leasing 7.161 5.941 Zurückgestellte Vertragskosten, langfristig 22.084 23.559 Einlagen und Sonstiges 5.068 6.109 Latente Einkommenssteuern, netto 68.583 59.002 Vermögenswerte gesamt 369.063 393.796 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND NEGATIVES EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten 3.093 5.912 Verbindlichkeiten 5.275 5.997 Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen und Provisionen 33.586 38.961 Sonstige Rückstellungen 20.688 18.128 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, kurzfristig 3.967 4.321 Aufgeschobene Einnahmen, kurzfristig 257.983 263.115 Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 324.592 336.434 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten 82.187 64.228 Aufgeschobene Einnahmen, nicht kurzfristig 23.214 23.859 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, langfristig 7.064 6.841 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.451 1.930 Verbindlichkeiten gesamt 438.508 433.292 Eigenkapitaldefizit: Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausgenommen 180 Aktien der Serie A der Vorzugsaktien); es wurden keine weiteren Serien festgelegt Stammaktien, Nennwert 0,0001 $. 1.000.000 Aktien genehmigt; 91.120 bzw. 89.595 Aktien ausgegeben und im Umlauf 9 9 Zusätzliches eingezahltes Kapital 177.533 167.988 Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (7.389 (4.167 Bilanzverlust (238.482 (202.210 Eigene Aktien (1.116 (1.116 Gesamtdefizit der Aktionäre (69.445 (39.496 Gesamtverbindlichkeiten und Defizit der Aktionäre 369.063 393.796

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate zum Jahresende zum 31. Dezember 31. Dezember 2024 2023 2024 2023 Umsatz 114.213 112.111 428.753 431.496 Umsatzkosten 41.501 43.712 167.731 162.513 Bruttogewinn 72.712 68.399 261.022 268.983 Betriebskosten: Vertrieb und Marketing 37.437 34.983 149.736 142.339 Allgemeines und Verwaltung 18.624 17.568 73.084 73.044 Umstrukturierungskosten 1.098 5.737 59 Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen: Prozesskosten 2.743 58.512 2.743 Honorare und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten 675 1.558 6.081 7.033 Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 675 4.301 64.593 9.776 Betriebsausgaben gesamt 57.834 56.852 293.150 225.218 Betriebsergebnis (Betriebsverlust) 14.878 11.547 (32.128 43.765 Außerbetriebliche Erträge und (Aufwendungen): Zinsaufwendungen (1.904 (1.383 (6.305 (5.522 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto (24 1.189 1.790 2.989 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 12.950 11.353 (36.643 41.232 Einkommensteuervorteil (-aufwand) (6.291 (2.002 371 (15.173 Nettogewinn (-verlust) 6.659 9.351 (36.272 26.059 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) 6.659 9.351 (36.272 26.059 Nettogewinn (-verlust) je Aktie, der den Stammaktionären zurechenbar ist: Unverwässert 0,07 0,10 (0,40 0,29 Verwässert 0,07 0,10 (0,40 0,29 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert 90.979 89.462 90.503 89.073 Verwässert 91.493 89.695 90.503 89.536

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (in Tausend) Drei Monate zum Jahresende zum 31. Dezember 31. Dezember 2024 2023 2024 2023 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis (Betriebsverlust) 14.878 11.547 (32.128 43.765 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 675 4.301 64.593 9.776 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 2.408 3.465 9.545 12.522 Umstrukturierungskosten 1.098 5.737 59 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 19.059 19.313 47.747 66.122 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Nettogewinn (-verlust) 6.659 9.351 (36.272 26.059 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 675 4.301 64.593 9.776 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 2.408 3.465 9.545 12.522 Umstrukturierungskosten 1.098 5.737 59 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 10.840 17.117 43.603 48.416 Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA: Nettogewinn (-verlust) 6.659 9.351 (36.272 26.059 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwendungen 1.904 1.383 6.305 5.522 Ertragsteuern 6.291 2.002 (371 15.173 Aufwand für Abschreibungen und Amortisation 947 826 3.596 2.827 EBITDA 15.801 13.562 (26.742 49.581 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 675 4.301 64.593 9.776 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 2.408 3.465 9.545 12.522 Umstrukturierungskosten 1.098 5.737 59 Bereinigtes EBITDA 19.982 21.328 53.133 71.938 Kalkulierte Rechnungen: Umsatz 114.213 112.111 428.753 431.496 Zurückgestellte Einnahmen, kurz- und langfristig, zum Ende des Zeitraums 281.197 286.974 281.197 286.974 Zurückgestellte Einnahmen, kurz- und langfristig, zu Beginn des Zeitraums 223.314 238.399 286.974 299.921 Veränderung der zurückgestellten Einnahmen 57.883 48.575 (5.777 (12.947 Kalkulierte Rechnungen 172.096 160.686 422.976 418.549

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Umsatzerlöse. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis (der Betriebsverlust) bereinigt um: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist der Nettogewinn (-verlust), der um folgende Posten bereinigt wurde: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.



Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.



Kosten der Umstrukturierung: Die Kosten beziehen sich vor allem auf Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA beschreibt den Nettogewinn (-verlust), bereinigt um: Zinsaufwand, Einkommenssteuern und Abschreibungs- und Amortisationsaufwand.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227967554/de/

Contacts:

Ansprechpartner Investor Relations

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636

dpohl@riministreet.com

Ansprechpartner Media Relations

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com