Los Angeles - Das brasilianische Drama "Für immer hier" ist bei der 97. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles als "Bester internationaler Film" ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseur Walter Salles mit Fernanda Torres in der Hauptrolle setzte sich unter anderem gegen "Emilia Perez" durch.Beide Filme sind auch insgesamt als bester Film nominiert und galten deshalb als Favoriten. Der deutsche Beitrag "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ging dagegen ebenso wie "Flow" aus Lettland und "Das Mädchen mit der Nadel" aus Dänemark leer aus. Der lettische Oscar-Beitrag gewann allerdings in der Kategorie bester Animationsfilm.Vor dem Auslands-Oscar wurden bereits zahlreiche Preise in weiteren Kategorien verliehen: Unter anderem gewann Kieran Culkin den Oscar für den besten Nebendarsteller für seine Rolle in "A Real Pain", Zoe Saldana ("Emilia Perez") gewann bei den Frauen. In den Drehbuch-Kategorien konnten sich "Anora" (Originaldrehbuch) sowie "Konklave" (adaptiertes Drehbuch) durchsetzen.