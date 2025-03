Los Angeles - Adrien Brody kann sich in diesem Jahr über den Oscar als bester Hauptdarsteller freuen. Er wurde für seine Rolle in "Der Brutalist" ausgezeichnet und konnte sich damit gegen Timothée Chalamet ("Like A Complete Unknown"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Konklave") und Sebastian Stan ("The Apprentice") durchsetzen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze Informationen über die weiteren Gewinner.