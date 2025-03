Los Angeles - Bei der 97. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles hat Sean Baker den Oscar für die beste Regie gewonnen. Er wurde für den Film "Anora" ausgezeichnet und setzte sich damit gegen Jacques Audiard ("Emilia Pérez"), Brady Corbet ("Der Brutalist"), Coralie Fargeat ("The Substance") und James Mangold ("Like A Complete Unknown") durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze Informationen über die weiteren Gewinner.