Los Angeles - Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles ist Mikey Madison für ihre Rolle in "Anora" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Sie konnte sich gegen Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Demi Moore ("The Substance") sowie Fernanda Torres ("Für immer hier") durchsetzen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Minuten weitere Details.