TOP-Deal...: Merger zum GOLDGIGANT! Neuer Player mit über 1,2 Mio. Unzen Jahresproduktion geschmiedet!

Gold trotzt erneut allen Zweiflern! Trotz der jüngsten Marktunsicherheiten durch Trumps Zollmaßnahmen feiert das Edelmetall ein kraftvolles Comeback und beweist einmal mehr seine Stärke als sicherer Hafen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das ist er, der Aufstieg zum Goldtitan! Megafusion katapultiert die Calibre Mining Corp. (WKN: A2N8JP) in eine ganz neue Liga! Durch die bahnbrechende Fusion mit Equinox Gold entsteht ein neuer Goldriese in den Amerikas.

Das kombinierte Unternehmen wird nicht nur der zweitgrößte Goldproduzent Kanadas, sondern auch ein Machtfaktor mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 1,2 Millionen Unzen Gold. Dies ist ein gigantischer Sprung nach vorn für Calibre Mining (WKN: A2N8JP) und seine Aktionäre - eine Fusion also mit explosivem Potenzial!

Vom ambitionierten Produzenten zum Branchenführer!

Mit dieser Fusion hebt sich Calibre Mining (WKN: A2N8JP) auf eine ganz neue Ebene. Die strategische Kombination mit Equinox Gold verleiht dem Unternehmen Zugang zu erstklassigen Minen, enormer Finanzkraft und einer beispiellosen Produktionskapazität. Zwei der wichtigsten Goldminen Kanadas, die "Greenstone'-Mine in Ontario und die "Valentine'-Goldmine in Neufundland und Labrador, bilden das Herzstück dieser neuen Goldmacht. Während "Greenstone' bereits im November 2024 die Produktion aufgenommen hat, wird "Valentine' in diesem Jahr folgen und zusammen mit weiteren Standorten den neuen Branchenriesen formen.

Für dieses Jahr wird bereits eine Produktion von 950.000 Unzen Gold erwartet - und das sogar ohne die vollen Produktionskapazitäten von "Valentine' und "Los Filos'. Sobald die volle Kapazität erreicht ist, übertrifft die Produktion 1,2 Millionen Unzen jährlich - ein Quantensprung für Calibre Mining (WKN: A2N8JP)!

Attraktive Bewertung und enorme Hebelwirkung für Calibre-Aktionäre!

Diese Fusion bringt nicht nur operative Vorteile, sondern auch eine unglaubliche Chance für Investoren. Calibre Mining (WKN: A2N8JP)-Aktionäre erhalten für jede ihrer Aktien 0,31 Equinox-Aktien, was eine deutliche Wertsteigerung mit sich bringt. Während Equinox-Aktionäre 65 % des neuen Unternehmens halten, bleiben 35 % für die Calibre-Investoren - ein Zeichen für den starken Einfluss, den Calibre auf das fusionierte Unternehmen haben wird.

Mit einer derart massiven Produktionskapazität und einer stark diversifizierten Asset-Basis könnte die derzeitige Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. CAD der neuen Einheit bald explodieren. Dies eröffnet für bestehende Calibre-Aktionäre enorme Kursfantasien und langfristiges Wachstumspotenzial!

Strategische Weichenstellung: Führungsteam mit vereinter Kompetenz!

An der Spitze des neuen Unternehmens steht ein starkes Management-Team, das sowohl aus Equinox- als auch Calibre-Führungskräften besteht. Greg Smith bleibt CEO von Equinox Gold, während Darren Hall, der aktuelle CEO von Calibre, die Position des Präsidenten und COO übernimmt - ein Beweis dafür, dass die Stärken von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) im neuen Unternehmen hoch geschätzt werden.

Ross Beaty, eine wahre Ikone der Bergbauindustrie, bleibt als Chairman erhalten und unterstreicht das immense Wachstumspotenzial dieser Fusion. Die Kombination aus technologischem Know-how, operativer Exzellenz und finanzieller Schlagkraft positioniert das neue Unternehmen ideal für eine goldene Zukunft.

Finanzieller Rückenwind für massives Wachstum!

Um das Wachstum weiter zu beschleunigen, wird Calibre Mining (WKN: A2N8JP) im Rahmen der Fusion 75 Mio. US-Dollar durch die Ausgabe unbesicherter wandelbarer Schuldverschreibungen aufnehmen. Equinox selbst investiert 40 Mio. US-Dollar - ein klares Zeichen des Vertrauens in das zukünftige Potenzial dieser Partnerschaft. Weitere strategische Investoren wie Vestcor Inc. und Trinity Capital Partners stehen ebenfalls hinter diesem Deal und stärken die finanzielle Basis der neuen Goldmacht.

Der guten Nachrichten aber noch nicht genug, auch an anderer Stelle stellt Calibre (WKN: A2N8JP)einmal mehr seine sensationellen Superkäfte und sein ebenso beeindruckendes Talent eindrucksvoll unter Beweis.

Calibre meldet mächtige Mineralisierungserweiterung in der "Frank'-Zone und Rekord-Goldproduktion für 2024!

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) sind die grandiosen Bohrergebnisse aus der "Frank'-Zone auf seinem Mega-Asset "Valentine' in Neufundland und Labrador - wohlgemerkt die größte bisher noch nicht erschlossene Goldressource in Atlantik-Kanada.

Entsprechend herausragend fallen die Ergebnisse der letzten Bohrungen aus. So lieferte Bohrloch FZ-24-062 satte 3,08 g/t Gold (Au) über 48,2 m geschätzter wahrer Breite, während Bohrloch FZ-24-064 sensationelle 97,87 g/t Au über 3,9 m und 1,62 g/t Au über 44,6 m einschließlich fetter 2,58 g/t Au über 22,8 m und 10,11 g/t Au über 0,9 m zutage förderte.

Dieses bombastische "Best-of' wird ergänzt durch erstklassige 1,94 g/t Au über 36,4 m und 1,25 g/t Au über 19,1 m in Bohrung FZ-24-066 und großartig fortgesetzt von Bohrung FZ-24-050 mit super 1,00 g/t Au über 56,1 m, einschließlich 12,67 g/t Au über 0,9 m.

Weitere rekordverdächtige Resultate lieferte Bohrloch FZ-24-055 mit 0,87 g/t Au über 78,3 m. Bohrung FZ-24-047 ergänzt diese grandiosen Ergebnisse mit 2,87 g/t Au über 5,4 m, einschließlich 11,09 g/t Au über 0,9 m, und 1,28 g/t Au über 20,7 m und 3,47 g/t Au über 12,6 m, einschließlich 31,37 g/t Au über 0,9 m.

Quelle: Calibre Mining

Was neben den phänomenalen Bohrergebnissen ebenso auf weitere "1A'-Erfolge hoffen lässt, ist die Tatsache, dass all diese phänomenalen Volltreffer weit außerhalb der bisher bekannten Mineralressourcen liegen.

Quelle: Calibre Mining

Damit konnte die hochgradige Mineralisierung in der "Frank'-Zone nun bis zur Oberfläche erweitert und über satte 1 km entlang des Streichs und 500 m tief verfolgt werden.

Power-Potenzial für weiteren Tagebau!

Darren Hall, Präsident und CEO von Calibre Mining (WKN: A2N8JP), sieht in den aktuellenBohrergebnissen und in der Erweiterung der mächtigen Mineralisierung bei "Frank' eine weitere Bestätigung für das außergewöhnliche Potenzial, das diese Zone im Speziellen und das Ausnahme-Asset "Valentine' insgesamt aufweisen:

"Dadurch, dass wir die hochgradige Mineralisierung bei "Frank' nun auch bis zur Oberfläche verfolgen konnten, haben sich für uns ganz neue Perspektiven mit Blick auf einen weiteren Tagebau eröffnet. Dabei befindet sich die Exploration dieser Zone noch in einem Anfangsstadium, was bei fortschreitenden Arbeiten auf weiteres Potenzial hoffen lässt."

"In der Vergangenheit haben wir unsere "Valentine'-Bohrungen hauptsächlich auf den 8 km langen Abschnitt zwischen "Leprechaun' und "Marathon Pit' entlang der Scherzone "Valentine Lake' konzentriert. Natürlich ist diese 32 km lange Struktur nach wie vor sehr aussichtsreich für die Entdeckung zusätzlicher Goldressourcen, stellt andererseits aber nur einen kleinen Teil unseres prosperierenden 250 km² großen Landpakets dar. Mit Blick auf die jüngste Mineralisierungserweiterung bei "Frank' sehen wir darin also zweifelsohne eine weitere vielversprechende Chance, das Unzen-Potenzial von "Valentine' massiv zu steigern. Aktuell schreiten unsere Bauarbeiten planmäßig voran, um in "Valentine' im zweiten Quartal dieses Jahres das erste Gold zu fördern und Calibre zu einem Mid-Tier- Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 450.000 bis 500.000 Unzen zu machen."

2024 ganz im Zeichen einer grandiosen Goldproduktion und von fantastischem Cash!

Mit einer konsolidierten Goldproduktion von grandiosen 242.487 Unzen im Gesamtjahr 2024 und ebenso rekordverdächtigen 76.269 Unzen für das letzte Quartal des vergangenen Jahres, hat Calibre Mining (WKN: A2N8JP) seine eigene nach oben revidierte Jahresproduktionsprognose von 230.000-240.000 Unzen locker am oberen übertroffen. Diese unwiderstehliche Dynamik übertrug sich quasi 1:1 in großartige Goldverkäufe von 242.452 Unzen, was fette 574,4 Mio. USD in Calibres Kassen spülte, bei niedrigen konsolidierten "All-In'-Kosten von 1.583,- USD/Unze und bei einem realisierten Goldpreis von im Schnitt 2.369,- USD/Unze.

Calibres (WKN: A2N8JP) nicaraguanisches Super-Asset "Limon' steuerte mit 207.224 Unzen Gold den Löwenanteil zur 2024-Rekordproduktion bei, während die "Pan Gold'-Mine in Nevada im letzten Jahr insgesamt satte 35.228 Unzen Gold hergestellt hat.

Mit Jahresende 2024 stand Calibre damit unterm Strich ein komfortables Cash-Kissen von Barmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von fetten 131,1 Mio. USD bzw. 54,6 Mio. USD zur Verfügung.

"Valentine' mit Wahnsinns-Potenzial!

Was den Bau der Multi-Millionen-Unzen-Goldmine "Valentine' angeht, bleibt Calibre Mining (WKN: A2N8JP) auch weiterhin konzentriert auf Kurs, um im 2. Quartal des laufenden Jahres das erste Gold zu fördern. Wichtige Meilensteine hierfür sind die Fertigstellung der Tailings Management Facility ebenso wie das Voranschreiten der halbautogenen Mühle und der Kugelmühle in Richtung Vorinbetriebnahme.

Quelle: Calibre Mining

Bereits abgeschlossen ist der Bau der "CIL'-Laugungstanks, während die mechanischen/elektrischen Arbeiten begonnen haben. Genauso fertig ist die Installation des Primärbrechers, dessen Inbetriebnahme weiter voranschreitet.

Quelle: Calibre Mining

Alles in allem ist die Vorinbetriebnahme des gesamten Geländes in vollem Gange und die anfänglichen Projektkapitalkosten liegen weiterhin bei 744 Mio. CAD und damit perfekt im Rahmen.

Während Calibre Mining (WKN: A2N8JP) also mit voller Power an der Fertigstellung der "Valentine'-Goldmine arbeitet, förderte man auch im letzten Jahr ganz nebenbei grandiose Bohrergebnisse im Rahmen seines erweiterten 100.000 m Bohrprogramms zutage. Dabei stießen die Bohrer auf eine bedeutende Goldmineralisierung außerhalb der bekannten Mineralressourcenschätzung und bis zu 1.000 m südwestlich des bekannten Tagebaus "Leprechaun' mit Gehalten, die mehr als sensationelle 40 % über dem Gehalt der Mineralreserve liegen. In Detail waren das atemberaubende 2,43 g/t Au über 172,8 m, einschließlich 3,84 g/t Au über 90,9 m und 2,12 g/t Au über 95,4 m und weiterhin 2,26 g/t Au über 78,3 m.

Hinzu kommen die mächtig guten Erkenntnisse aus den Erzkontrollbohrungen bei "Marathon', neben "Leprechaun' und "Berry' die dritte Tagebaugrube auf Valentine. Die nämlich ergaben sage und schreibe 47 % höhere Goldgehalte und sensationelle 44 % zusätzliche Unzen für dieses Gebiet, im Vergleich zur Mineralreserven-Schätzung aus dem Jahr 2022 (damals vom Vorbesitzer Marathon Gold angefertigt). Nicht zuletzt konnte Calibre Mining (WKN: A2N8JP) auch die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für eben die Grube "Berry' in Empfang nehmen und mit den Bauarbeiten dort im vierten Quartal 2024 loslegen.

Auch nicaraguanisches Asset Limon mit großartigen News!

Calibres (WKN: A2N8JP) 2024er-Erfolgskurs setzt sich auch einige Tausend Kilometer weiter im Süden von "Valentine' nahtlos fort. So konnte für die ehemals produzierende "Talavera'-Goldmine, die 3 km vonder Mühle "Limon' entfernt liegt, eine erste "abgeleitete'-Mineralressourcenschätzung von großartigen rund 3,85 Millionen Tonnen mit im Schnitt 5,09 g/t Au für fette 630.000 Unzen Gold veröffentlicht werden.

Quelle: Calibre Mining

Das war übrigens zur gleichen Zeit, als Calibre (WKN: A2N8JP) mit der Produktion der ersten Million Unzen Gold in Nicaragua seit Beginn der Goldherstellung im Jahr 2019 einen historischen Meilenstein verkünden konnte.

Dazu passt, dass im gesamten "Limon'-Minenkomplex im letzten Jahr hochgradige Highlights im Stakkato gemeldet wurden. Dazu zählen natürlich auch die bisher besten Ergebnisse, die auf dem "Limon'-Komplex bislang jemals zutage gefördert wurden, nämlich sensationelle 12,57 g/t Au über 7,1 m, einschließlich 26,65 g/t Au über 3,3 m ebenso wie grandiose 12,96 g/t Au über 19,9 m,10,59 g/t Au über 13,5 m und 9,97 g/t Au über 6,9 m und auch 14,64 g/t Au über 7,5 m.

Beim Ressourcenumwandlungs- und -erweiterungsprogramm im "Guapinol'-Tagebaugebiet konnte die Mine "Eastern Borosi', ebenfalls in Nicaragua, ihr hochgradiges Goldmineralisierungspotenzialeindrucksvoll untermauern, und zwar mit dem Durchschneiden hochgradiger Abschnitte mit satten 13,24 g/t Au über 5,8 m einschließlich 18,52 g/t Au über 4,0 m und auch mit formidablen 9,24 g/t Au über 6,2 m, einschließlich 17,45 g/t Au über 3,1 m. Das wiederum sind großartige Argumente, die sehr unmissverständlich für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine sprechen.

Starker Start ins Jahr 2025!

Kaum, dass das Rekordjahr 2024 abgeschlossen wurde, setzt Calibre (WKN: A2N8JP) auch dem noch jungen neuen Jahr 2025 mit Stand 15. Februar eine glänzende erste Krone auf, mit einer konsolidierten Produktion, die 15 % über den Erwartungen liegt und mit Barmitteln, die auf 161 Mio. USD gestiegen sind, ein Plus von sensationellen 23 % gegenüber dem 31. Dezember 2024.

Darren Hall, Calibres Präsident und CEO, kann also mit voller Berechtigung von einem transformativen Jahr 2025 sprechen:

"Unsere Goldmine "Valentine' ist auf direktem Weg, im zweiten Quartal dieses Jahres das erste Gold zu produzieren. Letztes Jahr haben wir auch dafür ein hochqualifiziertes, erfahrenes Betriebsteam zusammengestellt und mit der Zusammenarbeit mit Reliable Controls Corporation die entscheidenden Weichen für sowohl die Vorinbetriebnahme wie auch die Inbetriebnahme von Valentine gestellt. Alles, was wir an Ressourcen für ihre Betriebsbereitschaft brauchen, ist genau dort, wo es sein muss. Umso konzentrierter können wir nun daran arbeiten, Valentine in unserem vorgegebenen Zeitplan in Richtung einer jährlichen Produktion von durchschnittlich etwa 195.000 Unzen während der gesamten Lebensdauer der Mine zu bringen, mit voraussichtlich 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr, die die Prozessanlage bis Ende 2025 sehr wahrscheinlich erreichen wird. Natürlich blicken wir aber auch zurück auf ein Jahr mit einer Rekordgoldproduktion, mit herausragenden Bohrergebnissen und mit grandiosen Erweiterungen der bekannten Mineralisierungen auf unseren Assets. Derweil bereiten wir uns auf das größte reine Explorationsprogramm in der Geschichte von Valentine vor. Besonders im Fokus stehen dabei Dutzende von Kilometern der Scherungszone Valentine Lake und des parallelen nordwestlichen Kontakts. Beide Ziele wurden bisher noch nicht erprobt und bieten beträchtliches Aufwärtspotenzial - auch dahingehend, diesen Bezirk als neues Goldlager zu etablieren."

Quelle: Calibre Mining

"Dies alles betrachtet und mit Blick auf eine weitere Goldpreis-Rallye, sind wir zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr unseren Aktionären einen messbaren Mehrwert bieten werden."

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=wXNGsr8yT_o

Fazit: Der perfekte Sturm für gigantische Kurschancen!

Diese Fusion ist ein Gamechanger für Calibre Mining (WKN: A2N8JP)! Das Unternehmen katapultiert sich aus dem Schatten und spielt nun in der höchsten Liga der angesehenen Goldproduzenten. Wer heute in Calibre investiert, sichert sich einen Platz in einem Unternehmen mit explosivem Wachstum, rasant steigender Produktion und einem extrem starken Management-Team.

Aber das ist noch nicht alles! Mit spektakulären Bohrergebnissen und der massiven Erweiterung der "Frank'-Zone zeigt Calibre (WKN: A2N8JP) eindrucksvoll, dass das Wachstumspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die jüngsten Funde in "Valentine' sprechen für eine kontinuierliche Erhöhung der Ressourcen, während die Produktionsausweitung, auch von "Limon' und "Pan Gold' den Cashflow weiter ankurbeln wird.

Die Aktie von Calibre (WKN: A2N8JP) ist aktuell noch ein unentdecktes Juwel - doch das könnte sich schon bald ändern. Der nächste Gold-Gigant ist geboren, und kluge Investoren nutzen diese historische Chance, bevor der Markt aufwacht!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Calibre Mining, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Calibre Mining, Intro-Bild: stock.adobe.com

