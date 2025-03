Die Vertretung der Europäischen Pilzproduzenten (GEPC) unterstützt die Bestrebungen, Pilze vom Verbot von Kunststoff-Einwegverpackung für frisches Obst und Gemüse in Größen bis 1,5 kg auszunehmen. Sie hat sich mit einem Vermerk an die Generaldirektion Agri in der Europäischen Kommission Landwirtschaft und ländliche Entwicklung gewandt. Dies berichtete...

Den vollständigen Artikel lesen ...