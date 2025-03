© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Die Reaktion der Aktie auf ein erneut bärenstarkes Ergebnis ist enttäuschend ausgefallen. Das ist für die ohnehin angeschlagene Aktie kein gutes Zeichen.Der in den vergangenen zwei Jahren so zuverlässige Kursmotor der Nvidia-Aktie ist in den vergangenen Wochen ins Stock geraten, Die Aktie befindet sich in einem hartnäckigen Top-Bildungsprozess und strapaziert so die Anlegernerven - und zwar zu beiden Seiten, denn während den Bären noch kein ganz großer Wurf gelungen ist, können sich auch die Bullen trotz starker Zwischenerholungen nicht durchsetzen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen brachten keine neue Bewegung in diese Patt-Situation. Zwar legte das Unternehmen erneut …