Baader Bank erweitert Handelsuniversum für verlängerte Handelszeit Die Baader Bank erweitert das Handelsuniversum der Wertpapiere, die ab sofort zu den neuen verlängerten Handelszeiten handelbar sind. Dies gilt sowohl für den außerbörslichen Handel als auch für das Universum, das in Kooperation mit der Bayerischen Börse angeboten wird. Zuletzt hatte die Baader Bank am 20. Januar 2025 die Handelszeit zunächst für ein eingeschränktes Universum auf 07:30 bis 23:00 Uhr gemeinsam mit der Bayerischen Börse auf gettex verlängert. Dem war eine initiale Handelszeitverlängerung im außerbörslichen Handel im Oktober 2024 vorausgegangen. Ab sofort sind alle auf gettex verfügbaren Wertpapiere, die über die Baader Bank als exklusiver Market Maker gehandelt werden können, zu den verlängerten Handelszeiten handelbar. Das Universum umfasst rund 8.400 Aktien, 15.000 Anleihen, 7.100 Fonds und 2.900 ETPs. Dies gilt auch für den außerbörslichen Handel der Baader Bank. Baader Bank optimiert damit weiter ihr Handelsangebot 'Baader Trading' und begegnet mit den verlängerten Handelszeiten der steigenden Nachfrage seitens Kooperationspartnern als auch institutioneller Kunden und Privatkunden. Steigendes Interesse am Handel von internationalen Aktien Das Aktienuniversum im außerbörslichen Handel und auf gettex besteht zu etwa 47 % aus US-Aktien (inkl. Kanada), zu 29 % aus europäischen Aktien (exkl. Deutschland), zu etwa 17 % aus asiatischen Aktien und zu 7 % aus deutschen Aktien. Die verlängerten Handelszeiten bieten Anlegern die Möglichkeit, unmittelbarer auf aktuelle Nachrichten und Unternehmensmeldungen zu reagieren und damit Verzögerungen insbesondere zu Gunsten von Privatanlegern zu minimieren. Dies gilt vor allem im Falle von Unternehmensnachrichten und Neuigkeiten, die sich auf anderen Kontinenten bzw. Märkten und damit in anderen Zeitzonen ereignen. Das Interesse heimischer Privatanleger insbesondere an US-amerikanischen Aktientiteln ist ungebrochen. Entsprechend bietet die Möglichkeit unmittelbarer auf entsprechende Meldungen während der US-Berichtssaison reagieren zu können einen echten Mehrwert. Gerade global investierende Privatanleger können aufgrund der verlängerten Handelszeit von erhöhter Flexibilität und Transparenz profitieren. "In einer zunehmend globalisierten Welt können erweiterte Handelszeiten dazu beitragen, dass eine Börse vermehrt internationale Anleger anzieht und sich somit die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der eigenen Plattform erhöht. Das Handeln unabhängig von klassischen Börsenzeiten erfährt eine immer stärkere Beliebtheit seitens Privatanlegern", betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 08.03.2025 Börsentag Wien 27.03.2025 Pressemitteilung zum endgültigen Jahresergebnis 2024 05.04.2025 Anlegertag München 30.04.2025 Pressemitteilung zum Ergebnis des 1. Quartals 2025 Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



