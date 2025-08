DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Der Autohersteller Audi plant den Bau eines ersten eigenen Werks in den USA - und zieht damit Konsequenzen aus der Zolleinigung zwischen US-Präsident Donald Trump und der Europäischen Union (EU). Als möglicher Standort wird dabei Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee diskutiert, wo die Schwestermarke Volkswagen bereits eine Produktion betreibt. Das hätte den Vorteil, dass bestehende Pläne und die logistische Infrastruktur von VW übernommen werden könnten, was Bauzeit und Kosten senken würde, heißt es in Konzernkreisen. (Handelsblatt)

ALLIANZ - Nachdem bei einem Hackerangriff die Daten von bis zu 1,4 Millionen Kunden in unbefugte Hände gelangt sind, sieht sich der US-Versicherer Allianz Life nun mit ersten Klagen von Betroffenen konfrontiert. Sie werfen dem Unternehmen unter anderem vor, ihre Daten nicht ausreichend geschützt und sie nicht schnell genug informiert zu haben. Wie aus der Liste der neuen Fälle beim US-Bezirksgericht Minnesota hervorgeht, sind in den vergangenen Tagen mehrere Sammelklagen gegen die Allianz Life Insurance Company of North America eingegangen. (Handelsblatt)

BAADER BANK - Wie zu hören ist, hat die Börse Stuttgart den bis Jahresultimo laufenden Vertrag mit der Baader Bank gekündigt. In der Folge soll von Januar 2026 an der Handel mit Auslandsaktien, den das Institut mit Sitz in Unterschleißheim bei München seit 1987 auf dem Stuttgarter Parkett betreut hat, dem Vernehmen nach auf die als Quality-Liquidity-Provider (QLP) fungierende Euwax AG übergehen. Per Halbjahr 2025 umfasste der Umsatz mit Auslandsaktien in Stuttgart 4,5 Milliarden Euro, rund 16 Prozent über Vorjahr. Die Börse selbst wollte auf Anfrage ihre Entscheidung nicht kommentieren. (Börsen-Zeitung)

APO.COM - Die deutsch-niederländische Online-Apotheke hat den Umsatz in der ersten Jahreshälfte deutlich gesteigert. Die Erlöse hätten im Halbjahr 192 Millionen Euro erreicht, sagte Vorstandschef Oliver Scheel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). "Das entspricht einem Wachstum von 13 Prozent im Jahresvergleich". Scheel sieht die Apo.com-Gruppe als "aufstrebende Nummer drei" in Deutschland, weit hinter Redcare mit der Marke Shop-Apotheke und Docmorris. Die Apo.com-Gruppe betreibt in Deutschland sieben Online-Apotheken, davon als Hauptmarken Apodiscounter und apo.com, und zwei im Ausland. Zum Umsatz im Gesamtjahr sagte Scheel: "Die Ambition ist, 400 Millionen Euro möglichst nahe zu kommen." Das EBITDA habe im ersten Halbjahr "ganz zart unter der Nulllinie" gelegen, für das Gesamtjahr liege man auf Kurs zum ausgeglichenen bis leicht positiven EBITDA. (FAZ)

AROUNDTOWN - Der Immobilienkonzern Aroundtown stemmt sich mit einem neuen Geschäftskonzept gegen die Bürokrise. Das Unternehmen, das mit seinem großen Bestand an Gewerbeobjekten ganz besonders unter den Leerständen leidet, will Mietern künftig mehr bieten als Flächen, wie Timothy Wright, Chief Capital Markets Officer des MDAX-Konzerns, der Börsen-Zeitung sagte. Aroundtown unterstützt daher eine App von ATWorld, die es Hotels, Cafes, Co-Working-Spaces und anderen ermöglichen soll, Flächen als Plattform anzubieten und auf Zeit zu vermieten. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 00:18 ET (04:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.