Mit einem innovativem Nutzungskonzept wird der Kiez in Berlin-Wedding sportlich aufgewertetAroundtown, einer der führenden börsennotierten Immobilienkonzerne in Europa, setzt die erfolgreiche Revitalisierung des Schillerpark Centers in der Müllerstraße 46 in Berlin-Wedding fort. Nach dem Einzug von SPITFIRE Gym, dem größten Kampfsport Gym Europas, auf über 3.600 m² und eines Ping Pong Parks im September 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...