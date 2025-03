Rostock (ots) -Anlässlich der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB Berlin) 2025 blickt AIDA Cruises optimistisch in die Zukunft:- Die neuesten Zahlen des Deutschen Reiseverbands (DRV) und eigene Prognosen bestätigen eine anhaltend starke Nachfrage- Trend zu langfristigen Vorausbuchungen- Viele Erstkreuzfahrer und Gen Z an Bord- Fast jeder zweite Hafenanlauf in Nordeuropa erfolgt mit Landstrom- Bis zum Frühjahr 2026 sind drei komplett modernisierte Schiffe Teil der AIDA FlotteÜberperformer Kreuzfahrt - Positive Marktentwicklung als Treiber für die Tourismusbranche"Die Prognosen für das Jahr 2024 wurden übertroffen. Wir rechnen mit mehr als drei Millionen Gäste auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt", sagt Felix Eichhorn, Präsident von AIDA Cruises. Damit sind die Deutschen erneut Europameister und der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt. AIDA Cruises steht für die Hälfte aller deutschen Kreuzfahrer und kann sich mit seinen Schiffsreisen erneut als drittgrößter deutscher Reiseveranstalter positionieren. "Nach einem Rekordjahr in 2024 mit nahezu 1,5 Millionen Gästen, einem Plus von 10 Prozent im Vergleich zu 2023, und einem deutlichen Umsatzzuwachs sehen wir auch für 2025 einen weiteren Wachstumsschub. Das zeigen unsere Prognosen, aber auch die anhaltend positive Buchungsdynamik. Nachdem wir zum Jahresbeginn 2024 die stärkste Hauptbuchungsphase in der Geschichte unseres Unternehmens hatten, konnte dies in 2025 nochmal übertroffen werden. Die Kreuzfahrtindustrie ist erneut der Wachstumsmotor der Tourismusbranche", so Eichhorn. Wie schon im vergangenen Jahr wird das Wachstum lediglich durch die zur Verfügung stehenden Kapazitäten limitiert und nicht durch die Nachfrage.Die langfristigen Buchungen sind zurück - Gäste profitieren von Frühbucher-Plus-Ermäßigungen"Die langfristigen Buchungen, oftmals ein bis zwei Jahre im Voraus, zeigen, dass Urlaub ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Freizeitplanung ist, und das trotz politischer, wirtschaftlicher Unsicherheit und einer hohen deutschen Sparquote", so Eichhorn. Die Kreuzfahrt überzeugt gegenüber einem landbasierten Urlaub mit Flexibilität und einem umfassenden Leistungspaket zu hoher Qualität und zu stabilen Preisen. "Das Preis-Erlebnis-Verhältnis macht Kreuzfahrten für viele Gäste besonders attraktiv", erklärt Eichhorn. Längerfristig Planende profitieren bei AIDA Cruises von attraktiven Frühbucher-Plus-Ermäßigungen.Neue Zielgruppen und verändertes Reiseverhalten"Im vergangenen Jahr war fast jeder zweite AIDA Gast zum ersten Mal an Bord. Kreuzfahrten sind nicht mehr nur eine besondere Art zu reisen und die Welt zu entdecken - sie sind vielmehr ein Lebensgefühl, das immer mehr Menschen präferieren", erklärt Felix Eichhorn. "Neben den stark wachsenden Mehrgenerationenreisen entdecken insbesondere junge Reisende Kreuzfahrten zunehmend als flexible und komfortable Urlaubsform." Laut Erhebungen der Kreuzfahrtorganisation CLIA (Cruise Lines International Association) macht die Generation Z gemeinsam mit den Millennials bereits 36 Prozent der Kreuzfahrtpassagiere aus.Generell sind Kreuzfahrten ab den deutschen Häfen, die eine bequeme An- bzw. Abreise bieten, weiterhin sehr beliebt. "Rund 80 Prozent unserer Sommerfahrten beginnen in einem deutschen Hafen", so Eichhorn. Im Sommer 2025 starten gleich acht AIDA Schiffe von deutschen Häfen aus zu insgesamt 290 Reisen nach Nordeuropa.Nummer eins bei Landstrom - mit großem Abstand"Im vergangenen Jahr hat sich unsere Zahl der Hafenanläufe mit einer Landstromversorgung im Vergleich zu 2023 bereits verfünffacht. Für das Jahr 2025 planen wir einen weiteren Anstieg, indem wir über 500 Anläufe mit grünem Landstrom durchführen", erklärt Felix Eichhorn. "In Nordeuropa erfolgt dann schon jeder zweite Hafenanlauf mit Landstrom, während es in Südeuropa noch an der notwendigen Infrastruktur fehlt. Nachhaltige Häfen brauchen Landstrom - nicht nur im Norden", so Eichhorn weiter und "den europaweiten Ausbau von Landstromanlagen treiben wir als erfahrener Pilotierungspartner gemeinsam mit Hafenbetreibern, Regierungen und Partnern kontinuierlich voran, um Emissionen in Hafenstädten weiter reduzieren zu können."AIDA Evolution: Neu verliebenIm Rahmen von AIDA Evolution startete im Februar 2025 das bislang größte Modernisierungsprogramm der Flotte. "Die Wünsche unserer Gäste sind unser Antrieb, Kreuzfahrt immer wieder neu zu denken und das AIDA Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Genau das tun wir mit AIDA Evolution", sagt Felix Eichhorn. Nach einem siebenwöchigen Werftaufenthalt kehrt AIDAdiva im März 2025 rundum erneuert zurück - mit modernisierten Kabinen, einem vollständig überarbeiteten Entertainment-Angebot und neuen kulinarischen Erlebnissen. Erster großer Auftritt für AIDAdiva nach dem Umbau: eine 7-tägige Auftaktreise unter dem Motto "NEU VERLIEBEN in AIDAdiva" ins Mittelmeer mit Stargast Clueso an Bord. Noch in diesem Jahr folgt mit AIDAluna das zweite Schiff der Sphinx-Klasse. Bis zum Frühjahr 2026 sind dann mit AIDAbella drei komplett modernisierte Schiffe Teil der AIDA Flotte.Über das UnternehmenAIDA Cruises, Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland, gehört zur Carnival Corporation & plc, einem Tourismusunternehmen mit acht der weltweit führenden Kreuzfahrtreedereien. AIDA Cruises selbst ist der drittgrößte deutsche Reiseveranstalter, die bekannteste Kreuzfahrtmarke und eines der erfolgreichsten Tourismusunternehmen Deutschlands. Gerade erst wurde AIDA zur Nummer 1 des aktuellen YouGov Travel Rankings gewählt. Das Unternehmen beschäftigt 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 60 Ländern. 