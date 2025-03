Wer Medien konsumiert, wird es mitbekommen haben: Nachdem ich mich in der Sonntagszeitung für Transparenz der Algorithmen und die Möglichkeit, justiziable Inhalte in den sozialen Medien strafrechtlich verfolgen zu können, brach ein Shitstorm globalen Ausmasses über mich herein. Ich hatte mich zudem erfrecht, zu konstatieren, dass es bei fehlender Kooperation und Verweigerung der Plattformbetreiber in letzter Konsequenz möglich sein müsse, entsprechende ...

