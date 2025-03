American West wechselt auf die Überholspur als nächster Kupferproduzent Kanadas

Anzeige / Werbung Genehmigungsverfahren für die Kupfer-Silber-Produktion beginnt Das australische Kupferexplorer American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84) ist auf dem besten Weg, der nächste Kupferproduzent Kanadas zu werden - extrem kostengünstig und ertragreich. Es würde nur drei Jahre dauern, um die anfängliche CAPEX von 47,4 Mio. US-Dollar zu amortisieren. Zu diesem Schluss kommt die erste vorläufige wirtschaftliche Analyse (PEA), die das Unternehmen soeben für das Storm-Kupferprojekt in Kanada veröffentlicht hat. Die Studie zeigt einen schnellen, äußerst kostengünstigen Weg für den Start eines auf zehn Jahre modellierten Tagebaus mit angeschlossener DSO-Kupferkonzentratproduktion aus 10,3 Mio. t @ 1,3 % Cu, 3,7 g/t Ag für 454.000 t hochwertiges Kupfer-Silber-Konzentrat mit 18,3 % Cu und 52 g/t Ag. Die Direktverschiffung von Kupferkonzentrat erfüllt in hohem Maße ESG-Kriterien, weil sie ohne chemische Aufbereitung auskommt und keine umweltbelastende Tailings produziert. Vor allem aber minimiert die einfache optisch-mechanische Trennung des Kupfererzes die sonst bei Bergbauprojekten üblichen hohen Anfangsinvestitionen. Selbst über die gesamte modellierte Lebensdauer von zehn Jahren beträgt die errechnete nur CAPEX 80,3 Mio. US-Dollar. Die niedrigen Betriebskosten machen das Projekt äußerst wettbewerbsfähig. Das riesige Explorationspotenzial auf dem mehr als 2.000 km² großen Lizenzgebiet auf Somerset Island bleibt als Upside für die Aktionäre selbstverständlich erhalten. Das Projekt weist laut der vorliegenden Studie eine starke finanzielle Rendite mit einem Kapitalwert nach Steuern von 149 Millionen US-Dollar und einer Investitionsrendite (IRR) von 46 % auf. Eine 100-prozentige Fremdfinanzierung könnte die Rendite sogar nochmals drastisch steigern. Dann stiege der IRR vor Steuern auf 135 %. Unterstellt man außerdem, dass die Lebensdauer der Mine sehr wahrscheinlich durch die Ausweitung der Ressource erheblich verlängert werden kann, erhöht sich die rechnerische finanzielle Rendite der Investition nochmals. Wie das AW1 Management mitteilt, führt das Unternehmen bereits Gespräche mit mehreren Parteien über Optionen für die Abnahmefinanzierung oder Fremdfinanzierung. Lesen Sie jetzt den kompletten Artikel: American West wechselt auf die Überholspur als nächster Kupferprodu zent Kanadas Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Enthaltene Werte: AU0000187239

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )