Indium, Gallium, Molybdän: American West prüft Entwicklungsstrategien für US-Projekt West Desert

Anzeige / Werbung Das West Desert-Projekt von American West in den USA könnte schnell an Wert gewinnen. Das Unternehmen prüft neue Entwicklungsoptionen. Der Fokus von American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) liegt zurecht auf dem Kupferprojekt Storm. Was aber nicht heißt, dass die anderen Projekte des Unternehmens uninteressant wären - ganz im Gegenteil! Das West Desert-Projekt in den USA zum Beispiel könnte schon allein wegen seiner Lage im Bergbauzentrum der USA und der dort vorhandenen, von der aktuellen US-Regierung als "kritisch" angesehenen Rohstoffe von immer größerem Wert für das Unternehmen von Managing Director Dave O'Neill sein! West Desert liegt im US-Bundesstaat Utah, rund 160 Kilometer südwestlich von Salt Lake City, im Herzen des orogenen Sevier-Gürtels, in dem unter anderem die Weltklassekupferlagerstätte Bingham Canyon und der Bergbaudistrikt Tintic Mining zu finden sind. Insgesamt erstreckt sich die Liegenschaft über eine Fläche von 32 Quadratkilometern, auf der American West neben Kupfer, Silber und Gold und teilweise sehr hochgradigem Molybdän auch Indium und Gallium nachgewiesen hat! Um genau zu sein, hat das Unternehmen bereits große, dem australischen JORC-Standard entsprechende Ressourcen für Indium, Zink, Silber, Kupfer und Gold auf West Desert ausgewiesen. (Und die Indium-Ressource auf West Desert ist die einzige solche Ressource nach Standard JORC 2012 in den gesamten USA!) Zu den in Bohrungen nachgewiesenen Gallium- und Molybdänvorkommen gibt es - noch - keine Ressourcenschätzung, was sich aber zumindest in Bezug auf das Molybdän bald ändern könnte. Jetzt den ganzen Artikel lesen:



