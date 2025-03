Die Rheinmetall-Aktie schraubt sich zum Start in die neue Woche um fast 20% nach oben auf ein neues Allzeithoch! Die Diskussion über zwei milliardenschwere Sondervermögen in Deutschland sorgte für die Rekordjagd bei Rüstungsaktien. Dabei verbesserte sich die Rheinmetall-Aktie in den vergangenen sechs Monaten um 94% - in der Drei-Jahres-Betrachtung steht sogar ein sattes Plus...

Den vollständigen Artikel lesen ...