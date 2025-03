Hamburg (ots) -- EDEKA verbindet - durch die gemeinsame Liebe zu Lebensmitteln- Neue Kampagne zeigt, wie vielfältig Lebensmittel-Liebe sein kann- Botschaft: EDEKA begleitet Kund:innen ein Leben langWer an EDEKA denkt, hat den Claim sofort im Kopf: "Wir lieben Lebensmittel". Das "Wir" steht dabei nicht nur für die EDEKA-Kaufleute und ihre Teams in den Märkten und Frischetheken. Es schließt auch die Produzent:innen sowie die Kund:innen ein, die oftmals bereits über Generationen mit EDEKA verbunden sind. Die neue Kampagne stellt all diese Menschen und ihre Liebe zu Lebensmitteln in den Mittelpunkt und verbindet diese mit einem emotionalen Spot. So vermittelt die Kampagne mit viel Herz: "EDEKA ist das Zuhause für alle, die Lebensmittel lieben!""Unsere Kaufleute begleiten schon seit Generationen das Leben ihrer Kundinnen und Kunden. Viele Menschen dürften bis in ihre Kindheit so manche Erinnerung mit dem Einkaufserlebnis bei EDEKA verbinden", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Diese Wertschätzung für gute Lebensmittel teilen wir auch mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten. Unsere Märkte sind der Ort, an dem all das zusammenkommt und spürbar wird."Im Fokus der Kampagne steht ein Film, der die Geschichte rund um die Liebe - ob romantisch oder mit Lebensmitteln verbunden - erzählt. Dabei begleitet eine EDEKA-Mitarbeiterin eine Kundin auf eine Reise im Einkaufswagen durch den Markt, bei der sie zeigt, wie vielfältig die Liebe zu Lebensmitteln sein kann. Die Reise verschlägt sie auf einen Acker, auf dem der Landwirt liebevoll sein Gemüse verlädt, sowie in ein Wohnviertel mit verschiedenen Szenerien rund um nachbarschaftliche Grillfeste oder heimliche nächtliche Heißhungerattacken. Zuletzt wird in einer Rückblende deutlich: EDEKA stand schon immer zur Seite, wenn es um die Liebe zu Lebensmitteln geht. Der Film wird im TV, im Kino sowie online ausgespielt.Kampagne bringt noch mehr Liebe in den MarktDie Geschichte aus der Wir-Perspektive wird auf allen Kommunikationskanälen von Out-of-Home bis in die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook und TikTok von EDEKA verlängert. Der Selfie-Look der Plakate macht die Bilder dabei besonders nahbar und unterstreicht die Botschaft der Kampagne: EDEKA verbindet - durch die gemeinsame Liebe zu Lebensmitteln. In den Märkten sorgen die Selfie-Plakate, ergänzt durch doppeldeutige Sprüche, für ein Lächeln im Gesicht und machen das Kampagnen-Feeling so auch am POS erlebbar. Darüber hinaus kreiert Musiker und Creator Marti Fischer gemeinsam mit seiner Community einen Song rund um die Liebe zu Lebensmitteln bei EDEKA. Die Kampagne wird zudem in den EDEKA-Magazinen, auf der Website edeka.de, im Newsletter und in der App verlängert.Den Link zum Kampagnenvideo finden Sie hier (https://youtu.be/8Z5rxdxjxio).EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5982272