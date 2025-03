Zürich - Am Flughafen Zürich sind im Februar mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im selben Monat des Vorjahres. Damit setzt sich der positive Trend im laufenden Jahr fort. Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich im Februar 17'248 Starts und Landungen, was einem Plus von 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat entspricht, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt. Das Plus wäre bereinigt noch deutlicher ausgefallen, da im Schaltjahr 2024 ein Tag mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...