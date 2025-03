DJ S&P Global: Deutsche Industrie verlangsamt Talfahrt im Februar

DOW JONES--Der Abwärtstrend in der deutschen Industrie hat sich im Februar weiter abgeschwächt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 46,5 von 45,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 46,1 erwartet. Das ist der höchste Stand seit zwei Jahren. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 46,1 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Rezession in der deutschen Industrie wird möglicherweise in den kommenden Monaten beendet", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Hoffnung machen vor allem die Auftragseingänge, die zwar erneut zurückgegangen sind, aber so langsam wie zuletzt im April 2022. Ähnliches gilt für die Auftragsbestände. Der Produktionsrückgang hat sich innerhalb von zwei Monaten deutlich abgeschwächt."

