FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 75 Euro angehoben. Der Brauereikonzern baue trotz negativer äußerer Umstände kontinuierlich eine Erfolgsbilanz mit starken Ergebnissen auf, die eine höhere Bewertung verdiene, schrieb Analyst Mitch Collett in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem biete das Unternehmen Wachstum in den Schwellenländern mit dominanten Marktanteilen, eine digitale Marktführerschaft im Bierbereich, bessere Aussichten in den USA, eine relative Immunität gegenüber strukturellen Herausforderungen im Getränkesektor sowie eine starke Liquiditätsentwicklung./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 08:30 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251