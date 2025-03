Der Energiekonzern informiert über 16 Milliarden stimmberechtigte Aktien während der Börsenkurs 24% unter dem Jahreshöchststand verharrt und Analysten Potenzial sehen.

BP p.l.c. hat kürzlich aktualisierte Zahlen zu seinen stimmberechtigten Aktien veröffentlicht. Wie das Unternehmen am 3. März 2025 bekannt gab, umfasst das ausgegebene Aktienkapital 16.006.063.418 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,25 US-Dollar pro Aktie (ohne Berücksichtigung der eigenen Aktien) sowie 12.706.252 Vorzugsaktien mit einem Nennwert von 1 Pfund pro Aktie. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei BP beläuft sich auf 16.011.145.918. Diese Information ist für Aktionäre relevant, die berechnen müssen, ob sie ihre Beteiligung an BP gemäß den Transparenzvorschriften der FCA melden müssen. Zudem hält BP selbst 480.249.576 eigene Aktien als Treasury Shares, die bei Dividendenzahlungen und Abstimmungen auf Aktionärsversammlungen nicht berücksichtigt werden.

Aktuelle Kursentwicklung zeigt Herausforderungen

Im Londoner Handel notierte die BP-Aktie am Montagvormittag bei 4,38 GBP und bewegte sich damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen einem Höchststand von 4,39 GBP und einem Tiefststand von 4,37 GBP. Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, das am 13. April 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, fehlen der Aktie derzeit 23,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief wurde am 14. November 2024 bei 3,65 GBP markiert, was einem Abstand von 16,54 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Die Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,27 GBP, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,326 USD, nachdem 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet wurde. Die jüngsten Quartalszahlen vom 11. Februar 2025 zeigten einen Verlust von 0,10 GBP je Aktie, während im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,02 GBP je Aktie verbucht wurde. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,06 Prozent auf 35,70 Milliarden GBP.

Anzeige

BP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BP-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten BP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...