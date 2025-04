NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Umsatzzahlen des Triebwerksbauers für das vergangene Quartal hätten positiv überrascht und ließen für den weiteren Jahresverlauf Gutes erwarten, schrieb Analyst Ken Herbert in einem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 15:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 15:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000073272