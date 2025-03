Zürich - Der Euro hat am Montagvormittag weiter zugelegt und seine kurze Schwächephase vom vergangenen Freitag im Anschluss an den Streit im Weissen Haus mehr als ausgeglichen. Gegen Mittag kostet der Euro 0,9407 Franken und hat damit die Marke bei 0,94 wieder zurückerobert. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9396 Franken gehandelt und am Freitagabend zu 0,9367. Auch zum Dollar geht der Aufwärtstrend im Vorfeld der Zinssitzung der EZB vom ...

