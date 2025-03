Europa erhöht die Verteidigungsausgaben, um die Abhängigkeit von den USA zu verringern - nach den Gesprächen im Oval Office am Freitag. Rheinmetall ist hervorragend positioniert, um davon zu profitieren - dank seiner Größe, seiner führenden Stellung in den Bereichen Munition, Panzer, Luftverteidigung und Drohnen sowie seiner aggressiven Produktionsausweitung. Durch die vollständig integrierte Produktion von 155mm-Munition ist Rheinmetall Europas kostengünstigster Anbieter mit Margen von rund 25 % und einem Preisvorteil von etwa 20 % gegenüber Wettbewerbern. Sollten die Verteidigungsausgaben der EU auf 3 % des BIP steigen, könnte Rheinmetall bis 2033 einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro erreichen - mit zusätzlichem Potenzial durch mögliche Branchenkonsolidierungen und den deutschen Sonderverteidigungsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro. Die Analysten von mwb research erhöhen ihr Kursziel auf 1.280,00 EUR (zuvor 1.115,00 EUR) und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG