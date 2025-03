Die europäischen Länder haben im Jahr 2024 rund 16,4 GW an neuer Windenergieleistung installiert. 84 Prozent der neuen Windenergieanlagen wurden an Land gebaut. Der europäische Windenergieverband Windeurope hat die Studie "Wind energy in Europe: 2024 Statistics and the outlook for 2025-2030" veröffentlicht. Demnach hat Europa im Jahr 2024 rund 16,4 GW an neuer Windkraftleistung installiert. In der EU hat man davon 12,9 GW aufgestellt. 84 Prozent der im vergangenen Jahr in Europa neu errichteten ...

