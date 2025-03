© Foto: David Zorrakino - EUROPA PRESS

Xiaomi ändert seine Strategie und verkauft seine Elektroautos auch außerhalb Chinas: Eine Ankündigung wie ein Paukenschlag, besonders für Konkurrent Tesla!Xiaomi plant den Verkauf seiner Elektrofahrzeuge außerhalb Chinas "in den nächsten Jahren", sagte Unternehmenspräsident William Lu am Sonntag. Lu machte diese Ankündigung während der Produktpräsentation von Xiaomi auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Obwohl er keinen konkreten Zeitrahmen nannte, unterstreichen seine Aussagen die globalen Ambitionen des chinesischen Technologiekonzerns im Elektrofahrzeugmarkt, wo er es mit Konkurrenten wie Tesla aufnehmen will. "Ich kann nicht allzu viele Details verraten, aber ich freue mich …