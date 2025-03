Es läuft weiterhin rund für die Anteilseigner von OMV. Denn die Aktie des Energie- und Chemieproduzenten präsentiert sich nach wie vor in einer starken Verfassung, hat ein frisches Kaufsignal generiert und ist auf ein neues Mehrmonats-Hoch geklettert. Damit ist die sehr günstig bewertete Dividendenperle auch aus charttechnischer Sicht sehr interessant. Schließlich ist der Weg nach oben nun vorerst weiterhin frei. So könnte es in den kommenden Handelswochen zur Schließung der Kurslücke zwischen 42,04 ...

