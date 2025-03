Die Nordex Group hat einen bedeutenden Auftrag aus Brasilien erhalten: Die brasilianische Energieholding Auren Energia hat den Turbinenhersteller mit der Lieferung und Errichtung von 19 Windkraftanlagen des Typs N163/5.X beauftragt. Der 112-MW-Großauftrag umfasst nicht nur die Errichtung der Anlagen, sondern auch einen langfristigen Servicevertrag über 15 Jahre, mit der Option auf eine Verlängerung auf bis zu 30 Jahre. Strategische Investition in erneuerbare Energien Die neuen Turbinen werden für den Windpark Cajuína 3 installiert, der sich im Bundesstaat Rio Grande do Norte in der Gemeinde Lajes ...

