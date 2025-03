Der chinesische Elektroauto-Riese BYD sorgt mit einem milliardenschweren Aktienverkauf in Hongkong für Unruhe an den Märkten. Die Aktie fällt, nachdem das Unternehmen frisches Kapital in Höhe von bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar einsammeln will. Anleger fragen sich: Ist das nur eine kurzfristige Korrektur oder droht ein langfristiger Einbruch?Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat einen groß angelegten Verkauf von Aktien in Hongkong ...

