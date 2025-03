NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Im ersten Quartal dürfte sich am Ölpreis wenig tun, schrieb Analyst Michele della Vigna in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt daher vor allem auf Konzerne mit starkem Explorations- und Produktionsprozess sowie Sonderstellungen bei Cashflow und Ausschüttungen. Shell hebt er zudem aufgrund der vergleichsweise günstigen Bewertung hervor./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 07:23 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120271