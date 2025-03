Die Hamburger Energiewerke haben den Mehrheitsanteil von zwei Freiflächen-Photovoltaik-Parks nahe Schwerin von der Wemag gekauft. Der städtische Energieversorger will bis 2030 mit eigenen Anlagen 800 Gigawattstunden Ökostrom produzieren. Der städtische Energieversorger Hamburger Energiewerke übernimmt jeweils 74,9 Prozent der Anteile an den bestehenden Wemag-Freiflächen-Photovoltaik-Parks in Tarzow und Pinnow, nahe Schwerin. Die Wemag-Gruppe bleibt über ihre Tochter Mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern ...

