FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec vor Zahlen mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sell" belassen. Der Wirkstoffforscher dürfte ein Umsatzplus von 11 Prozent erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Fynn Scherzler in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebitda) schätzt er auf 69 Prozent./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 08:30 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005664809