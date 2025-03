www.bernecker.info

Der Natur-Aktienindex nx-25 beendete nach 12 Jahren die Listung von TESLA. Direkter und sofortiger Nachfolger ist der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen LI AUTO. Dessen erstes Modell namens Li One kam im November 2019 auf den Markt. Mit inzwischen ca. 35.000 Beschäftigten wurden in 2023 ca. 376.000 Fahrzeuge gefertigt, im gleichen Geschäftsjahr schaffte das Unternehmen den Wechsel in die Gewinnzone.Der Abschied von TESLA hat eine Komponente der Überraschung: Die Macher des Natur-Aktienindex hatten langjährig unbeirrt an ihrer TESLA-Treue festgehalten. Auch als in der "Szene" bereits manches nicht-nachhaltige Detail, etwa im Hinblick auf Produktionsstandorte, heiß diskutiert wurde.Grundsätzlich wendet der Index mega-strikte Kriterien an: Auf Basis von Nachhaltigkeitszielen soll je Branche nur das jeweils beste (börsennotierte) Unternehmen im Index vertreten sein. Durch die Selbstlimitierung auf 25 Index-Plätze ist manches wirtschaftlich wichtige Segment nicht abgebildet.Weitere Überlegungen zu TESLA und zum chinesischen Ersatz im nx-25: Lesen Sie im Frankfurter Börsenbrief dieser Woche, der am Donnerstag erscheint.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.