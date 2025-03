New York - Die insolvente Immobiliengruppe Signa ist um eines ihrer früheren «Leuchtturm»-Projekte ärmer: Christof Stapf, Masseverwalter der Signa Holding, hat Käufer für das Chrysler Building in New York gefunden. Über den Verkauf der Tochter Signa International Holding trennte sich die Signa indirekt von ihren Anteilen am Chrysler Building, die die Signa gemeinsam mit der RFR Holding gehalten hat. Die Käufer Aby Rosen und Michael Fuchs von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...