Die Aktie der Munich Re hat am heutigen Montag ein neues Rekordhoch erreicht. Erstmals in der Geschichte des Versicherungsriesen hat sie die Marke von 560,00 Euro geknackt. Dieses Allzeithoch unterstreicht die anhaltende Stärke des weltweit führenden Rückversicherers.Bei der Aktie wirken noch immer die am vergangenen Donnerstag vorgestellten Zahlen nach. Mit einem Jahresgewinn von 5,67 Milliarden Euro hat Munich Re das ursprüngliche Ziel für 2024 von fünf Milliarden Euro erneut klar überboten - ...

